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Чому РФ закидує Харків бомбами та чи означає це підготовку до наступу? Відповідь експерта

Ілюстративне фото: експерт розповів, чи готує Росія наступ на Харків (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Кава

Російська Федерація може готувати новий великий наступ. Зокрема окупанти можуть спробувати захопити Харків та область.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що росіяни при повторній спробі захопити Харків зіткнуться з фатальними наслідками. Він нагадав, що Україна має позитивний досвід у звільненні Харківської області.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко виключає російський наступ на Харків. На його думку, наразі Росія немає необхідних ресурсів, щоб повторно спробувати захопити місто.

"А щодо ударів бомбами, то це, як кажуть "звичайний рашизм", терор проти цивільного населення. Мета - залишити Харків без світла, води і повністю зруйнувати інфраструктуру", - зазначив він.

На його думку, сигналом для нового наступу РФ стане перегрупування військ та поновлення боєздатності підрозділів. Сьогодні умов для початку наступальних дій немає, пояснює експерт.

Наступ РФ

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Ситуація в Харкові та області

Раніше в Харківській області вже декілька разів оголошувалась повітряна тривога через ракетну загрозу. Крім того, близько 16:15 в Харкові були чутні вибухи, а глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що місто та область під ворожим обстрілом.

Через своє географічне розташування Харків та населені пункти Харківської області часто потрапляють під ворожі обстріли. Росіяни зазвичай завдають ударів по Харкову з систем С-300.

Але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Також росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки.

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