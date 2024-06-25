Чому РФ вважає Азовське море безпечнішим для своїх суден за Чорне: пояснення військових

"Азовське море, направду, в якомусь сенсі ближче до нас. Але ворог, в першу чергу, розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, що враховуючи, що вони набудували там "парканів", звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому, для них, ймовірно, це безпечніше. Крім того, вони фактично там змішались з цивільними суднами і звісно це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують", - розповів Плетенчук.

Також речник ВМС ЗСУ оцінив можливість того, чи можуть росіяни вивести свій флот у Каспійське море. На думку Плетенчука, теоретично можуть, але не весь.

«Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити все, але не поступитися своїми імперськими амбіціями», – зазначив Плетенчук.