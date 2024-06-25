Почему РФ считает Азовское море более безопасным для кораблей чем Черное: объяснение военных

"Азовское море, действительно, в каком-то смысле ближе к нам. Но враг, в первую очередь, рассчитывает на более-менее высокий уровень безопасности из-за закрытого Керченского пролива. Они могут считать, что учитывая, что они понастроили там "заборов", сузили проход. Конечно, это не открытое Черное море, в котором таких возможностей у них нет. Поэтому, для них, вероятно, это безопаснее. Кроме того, они фактически там смешались с гражданскими судами и конечно это может затруднять работу в случае применения каких-то систем вооружения по этим кораблям. Они это прекрасно понимают и используют", - рассказал Плетенчук.

Также спикер ВМС ВСУ оценил возможность того, могут ли россияне вывести свой флот в Каспийское море. По мнению Плетенчука, теоретически могут, но не весь.

«Есть такая версия, что они топчутся на выходе, но не могут решиться покинуть нашу акваторию. Теоретически те единицы, которые есть в их составе, они технически могли бы туда зайти, по крайней мере, малые корабли. Но вы видите, это для них не вариант. Они готовы сжечь все, но не уступить свои имперские амбиции», – отметил Плетенчук.