ua en ru
Вт, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН

Вівторок 25 червня 2024 03:02
UA EN RU
Росія хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН Фото: посол РФ в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія під час свого головування у Раді Безпеки ООН хоче винести питання обстрілу Криму на обговорення.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Чиновник зазначив, що питання обстрілу Севастополя Силами оборони України обговорюватиметься на найближчому засіданні Ради Безпеки вже у липні.

Також відповідаючи на запитання, Небензя намагався заперечити журналісту, який зазначив, що цілі та завдання так званої "СВО" Росії в Україні - вбивства, зґвалтування та пограбування. За словами посла РФ в ООН, Росія такими речами не займається.

Нагадаємо, що вдень 25 червня у Севастополі та інших містах тимчасово окупованого Криму чули вибухи. Росіяни заявили про атаку. Згідно з твердженнями Міноборони РФ, було збито чотири ракети ATACMS, ще одна вибухнула над Севастополем. У Росії кажуть, що нібито постраждали понад 100 людей і загинули три людини. У мережі повідомляють, що ППО РФ збивало ракети над пляжем Учкуївки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Збройні сили України вразили центр далекого космічного зв'язку Росії, який знаходиться під тимчасово окупованою Євпаторією у селищі Вітіно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крим
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України