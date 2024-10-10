Чому РФ вирішила повернути МіГи в Білорусь і чи є загроза для Києва: думка експерта

Що відомо про приліт МіГ-31К до Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вчора ввечері повідомила про прибуття першого МіГ-31К ВКС РФ на територію Білорусі, він приземлився на аеродром "Мачулищі". При цьому вже сьогодні стало відомо про прибуття другого МіГ-31К до Білорусі на той самий аеродром.

Варто зазначити, що МіГ-31К - це двомісний всепогодний винищувач дальньої дії, який здатний нести аеробалістичну ракету Х-47м2 "Кинджал", яку можуть збити не всі наявні в Україні засоби ППО. Втім, це може робити система Patriot.

Спостерігачі звернули увагу, що російських винищувачів типу МіГ-31К не було в Білорусі останні півтора року - з 6 квітня 2023 року. Ще в жовтні 2022 року російська армію перекинула до РБ три таких МіГи. Але згодом забрала.

Вони могли літати в білоруському повітряному просторі, але не здійснювали пусків по території України, як це було з РФ. Натомість польоти цих винищувачів в Білорусі спричиняли масштабні повітряні тривоги по Україні. Оскільки максимальна дальність ураження комплексу Міг-31К становить 2000 км.

Що задумали росіяни?

На думку військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, причин перекидання носіїв "Кинджалів" до Білорусі може бути декілька.

Як сказав він виданню - одна з них - намагання приховати свої МіГи від українських дронових атак по аеродромах на території РФ. Нагадаємо, що 16 серпня Силам оборони України вдалося вразити військовий аеродром "Саваслейка" у РФ. Внаслідок чого було знищено літак МіГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/І.

За словами Гетьмана, перекидання МіГів до Білорусі також може нести підвищену загрозу, втому числі для Києва. І ось чому.

"Тому що вже є попередження від Головного управління розвідки про те, що росіяни готують новий, як було 26 серпня, масований удар по Україні. І це може бути один з етапів підготовки (до масованого обстрілу - ред.)", - пояснює експерт.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, такі дії росіян можуть бути спробою росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.

"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського "Шахеда" неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі", - додав Коваленко.