До Білорусі прилетів вже другий російський МіГ, - "Гаюн"

Сьогодні, 10 жовтня, до Білорусі знову прилетів російський винищувач МіГ-31К. Як й вчорашній літак, він також приземлився на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, це вже другий російський винищувач, який прилетів до Білорусі за останні дні.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Слід зазначити, що винищувачі класу МіГ-31К Повітряних сил Російської Федерації відсутні в Білорусі з 6 квітня 2023 року. Тоді Росія разом із Білоруссю проводили імітаційні вильоти цих літаків, що викликало численні повітряні тривоги на території України.

МіГ-31К

МіГ-31К - це російський винищувач, який призначений для виконання завдань повітряної оборони. Його особливістю є можливість запуску крилатих ракет, зокрема, комплексів "Кинджал". Літак розроблений для швидкого перехоплення повітряних цілей і має високу швидкість, що дозволяє йому ефективно реагувати на загрози.

Цей літак може працювати в різних погодних умовах і на великій висоті. Зокрема може діяти у складі авіаційних груп.

Роль Білорусі у війні

Білорусь виступає в ролі союзника Росії з початку великомасштабної агресії проти України. Саме з білоруських територій російські війська здійснили один зі своїх наступів на українські землі. Однак білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання. Зокрема на початкових етапах конфлікту російські сили також вели артилерійські обстріли по Україні з білоруської території.