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Чому РФ "поставила на паузу" ракетні обстріли по Україні: відповідь Гуменюк

Україна, Понеділок 18 березня 2024 11:07
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Чому РФ "поставила на паузу" ракетні обстріли по Україні: відповідь Гуменюк Фото: керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія не відмовилась від проведення масованих ракетних ударів по Україні. Пауза ворога ймовірно пов’язана з відповідальним для країни-агресорки етапом - псевдовиборами президента країни.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувального центру", - зауважила Гуменюк.

Також вона нагадала, що останні "операції" російської авіації були "не дуже активними та не дуже результативними".

"В результаті "літакопаду", який влаштували СО України для авіації росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу. Але тим не менш, вони не відмовились від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктаторові", - зазначила Гуменюк.

За її словами, дана ситуація наразі перебуває на особливому контролі та ретельно відстежується.

Нещодавні ракетні атаки РФ по Україні

Варто зауважити, що РФ останніми днями посилила ракетні обстріли по території України. Внаслідок влучань є багато жертв та постраждалих. Також пошкоджено приватну власність, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби.

Так, внаслідок ракетної атаки РФ "Іскандерами" по Миколаєву 17 березня в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей.

Водночас вчора РФ завдала ракетного удару по Харківській області. Є постраждала та руйнування.

Також в Одесі відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ по місту 15 березня. Серед загиблих є співробітники ДСНС, медик.

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