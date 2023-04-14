Чому рейтинги Ердогана знизилися напередодні виборів: думка експерта

Однак експерт зазначає, що до президентських виборів у Туреччині ще місяць, і ситуація може і буде змінюватися.

"Якщо говорити про березень і підвищення рейтингу Кемаля Киличдароглу, то тут декілька чинників. Головне - те, що ключові опозиційні партії змогли об'єднатися і висунути спільного кандидата. І він об'єднав електорат, який незадоволений Ердоганом і втомився від нього", - пояснює Ялі.

Він зауважив, що це насамперед стосується мешканців великих міст, де рейтинг чинного президента зменшується.

"Проте я б казав не про підвищення рейтингів опонента, а про зниження рейтингів самого Ердогана. Звичайно, це пов'язано з землетрусом у лютому, трагічними наслідками - це безпосередньо відбилося на його рейтингах, тому що велика забудова тих міст, які найбільше постраждали, відбулася за часів його прем'єрства і президентства. Ще є незадоволення корупцією, вдачею дозволів та будівельною амністією. Тоді це було ключовою темою, але зараз ця хвиля стихає, відбуваються інші події", - вважає експерт.

Додамо, що згідно з деякими опитуваннями, у березні рейтинги головного суперника Ердогана - Кемаля Киличдароглу перевищували 53%, а відрив від Ердогана сягав 10 процентних пунктів. На середину квітня ситуація вирівнялася, позиції Киличдароглу відкотилися до 43-45%, але більшість соціологічних служб все ще прогнозують його перемогу, якщо не в першому, то в другому турі.

Детальніше про майбутні вибори в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні".

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня.

Додамо, цьогорічні вибори президента й парламенту Туреччини мали відбутися в червні, але чинна влада перенесла їх на травень, схиляючись на те, що червень нібито збігатиметься з літніми і релігійними святами.

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