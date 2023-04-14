Почему рейтинги Эрдогана снизились накануне выборов: мнение эксперта

Однако эксперт отмечает, что до президентских выборов в Турции еще месяц и ситуация может и будет меняться.

"Если говорить о марте и повышении рейтинга Кемаля Киличдароглу, то здесь несколько факторов. Главное - то, что ключевые оппозиционные партии смогли объединиться и выдвинуть общего кандидата. И он объединил электорат, который недоволен Эрдоганом и устал от него", - объясняет Яли.

Он отметил, что это, прежде всего, касается жителей крупных городов, где рейтинг действующего президента уменьшается.

"Однако я бы говорил не о повышении рейтингов оппонента, а о снижении рейтингов самого Эрдогана. Конечно, это связано с землетрясением в феврале, трагическими последствиями - это непосредственно отразилось на его рейтингах, потому что большая застройка наиболее пострадавших городов состоялась во времена его премьерства и президентства. Еще есть недовольство коррупцией, нравом разрешений и строительной амнистией. Тогда это было ключевой темой, но сейчас эта волна стихает, происходят другие события", - считает эксперт.

Добавим, что согласно некоторым опросам, в марте рейтинги главного соперника Эрдогана - Кемаля Киличдароглу превышали 53%, а отрыв от Эрдогана достигал 10 процентных пунктов. К середине апреля ситуация выровнялась, позиции Киличдароглу откатились до 43-45%, но большинство социологических служб все еще прогнозируют его победу, если не в первом, то во втором туре.

Детальнее о предстоящих выборах в Турции читайте в материале РБК-Украина "Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине".

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

Добавим, нынешние выборы президента и парламента Турции должны были состояться в июне, но действующие власти перенесли их на май, склоняясь к тому, что июнь якобы будет совпадать с летними и религиозными праздниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.