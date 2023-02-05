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Країни Заходу намагаються вплинути на вибори у Туреччині, - Ердоган

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Анкара, Неділя 05 лютого 2023 23:40
Країни Заходу намагаються вплинути на вибори у Туреччині, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у Туреччині. З цією метою західні ЗМІ пишуть про те, наскільки ці вибори є важливими для світової політики.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Усі світові держави від Європи до Америки докладають активних зусиль, щоб вплинути на вибори 14 травня. І з цією метою проти мене проводиться підла кампанія", - заявив Ердоган під час зустрічі з молоддю в місті Айдин.

Як приклад тиску на вибори в країні він описав акції зі спаленням Корану перед посольствами Туреччини у Стокгольмі та Копенгагені.

Президент Туреччини також пообіцяв виробити відповідь на закриття консульств низки країн у Стамбулі під приводом терористичної небезпеки. За його словами, послам цих країн пред'явлено ультиматум і доведено до відома, що ціна таких дій буде високою.

Раніше ми писали, що Туреччина викликала послів дев'яти західних країн, щоб розкритикувати їх рішення щодо тимчасового закриття дипломатичних місій.

Нагадаємо, раніше у Стокгольмі Палудан спалив Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

Потім стало відомо, що тристоронні переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО з Туреччиною було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.

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