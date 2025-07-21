Чому Рада підтримала контракти для добровольців 60+: пояснення Веніславського

Верховна Рада дозволила українцям служити після 60 років, оскільки сектор безпеки та оборони потребує унікальних фахівців. Водночас про примусову мобілізацію мова не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу.
"Ніякої обов’язкової мобілізації 60+ бути не може. 60 років означає, що людина знімається з обліку. Лише з її добровільної згоди, лише на контрактній основі вона може продовжити службу", - пояснив він.
Веніславський додав, що наразі у секторі оборони вже є люди віком старше 60 років, які виконують специфічні завдання. Ба більше, чимало досягнень ЗСУ відбулись завдяки участі саме таких фахівців, які досконало знають радянське озброєння.
"Можу сказати, що ті події, про які писали, що ЗСУ зробили це вперше в історії, окремі з таких подій відбулися за участі фахівці віком 60+. Бо це стосувалось радянського озброєння, яке можна використовувати, і яке досконало знають люди 60+, офіцери насамперед", - пояснив він.
У середу, 16 липня, парламент схвалив закон, який дозволяє українцям віком понад 60 років добровільно вступати на службу до Збройних сил України (ЗСУ) за контрактом.
Закон стосується виключно охочих: для підписання контракту необхідно пройти медогляд і підтвердити придатність за станом здоров’я. Таким чином держава отримує можливість залучати досвідчених фахівців, готових допомагати армії на визначених посадах або в тилу.
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