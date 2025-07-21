Чому Рада підтримала контракти для добровольців 60+: пояснення Веніславського

"Ніякої обов’язкової мобілізації 60+ бути не може. 60 років означає, що людина знімається з обліку. Лише з її добровільної згоди, лише на контрактній основі вона може продовжити службу", - пояснив він.

Веніславський додав, що наразі у секторі оборони вже є люди віком старше 60 років, які виконують специфічні завдання. Ба більше, чимало досягнень ЗСУ відбулись завдяки участі саме таких фахівців, які досконало знають радянське озброєння.

"Можу сказати, що ті події, про які писали, що ЗСУ зробили це вперше в історії, окремі з таких подій відбулися за участі фахівці віком 60+. Бо це стосувалось радянського озброєння, яке можна використовувати, і яке досконало знають люди 60+, офіцери насамперед", - пояснив він.