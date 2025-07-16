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Контракт із ЗСУ тепер можна підписати після 60 років: Рада ухвалила закон

Київ, Середа 16 липня 2025 18:19
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Контракт із ЗСУ тепер можна підписати після 60 років: Рада ухвалила закон Ілюстративне фото: українці віком від 60 років можуть підписати контракт із ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українцям, які старші за 60 років, дозволили підписувати контракт із ЗСУ. Це можливо тільки на добровільній підставі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Романа Костенка у Facebook.

"Закон надає особам 60+ років право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби", - пояснив Костенко.

За його словами, таким чином досвідчені фахівці зможуть допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

"Примусу немає - тільки мотивовані, професійні добровольці", - уточнив нардеп.

При цьому, згідно з текстом закону, ті, хто висловив бажання підписати контракт, повинні мати відповідний стан здоров'я і пройти необхідну медичну перевірку.

Ще два закони, які стосуються оборони

Також Костенко уточнив, що Рада ухвалила закон №13353, який закріплює назву ЦСО "А" (Альфа) і встановлює чисельність підрозділу на рівні 10 тисяч осіб.

Ще один закон, який ухвалив парламент, стосується відновлення справедливості для інструкторів у вищих військових навчальних закладах. Йдеться про те, що вони досі не отримували доплати на відміну від інструкторів у навчальних центрах.

Такими інструкторами у вишах часто були ветерани та поранені. Закон дає їм стимул готувати майбутній офіцерський корпус.

Варто зауважити, що в першому читанні законопроєкт про можливість підписати контракт для тих, хто старше 60 років, Рада ухвалила 4 червня.

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