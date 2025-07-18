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Чи можуть мобілізувати чоловіка у 60 років: пояснення адвоката

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 08:15
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Чи можуть мобілізувати чоловіка у 60 років: пояснення адвоката Мобілізація в Україні (фото: Facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Антон Маринич

Чоловіки віком 60 років та старше не підлягають мобілізації. В той же час Верховна Рада цього тижня ухвалила закон, і тепер вони можуть підписати контракт добровільно за власним бажанням.

Про це коментарі РБК-Україна розповів адвокат Антон Маринич.

Чи мобілізують 60-річних: пояснення

По досягненню 60 років чоловіки в Україні вже не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати, зазначає адвокат Антон Маринич.

"Чоловіки після досягнення 60 років не підлягають мобілізації, оскільки вони досягли граничного віку перебування в запасі. Вони підлягають виключенню з військового обліку. Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, в такому випадку на його прохання він може залишитись на службі на термін ще до 5 років", – звертає він увагу.

Вимоги по віку на службі в ЗСУ

За словами Антона Маринича, граничний вік для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

  1. рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;
  2. вищого офіцерського складу – до 65 років.

"Термін служби можуть збільшити до 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби понад граничний вік", – каже адвокат.

Законодавством поділено граничний вік перебування на військовій службі та граничний вік перебування у запасі. Своєю чергою запас поділяється на категорії.

До запасу першої категорії включають військовозобов’язаних, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не проходили службу.

Запас військовозобов’язаних поділяється на розряди, в залежності від віку військовозобов’язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: перший розряд – до 35 років. Другий розряд – до 60 років.

Офіцерський склад. Перший розряд: молодший офіцерський склад – до 45 років; старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років; вищий офіцерський склад – до 60 років. Другий розряд: молодший та старший офіцерський склад – до 60 років; вищий офіцерський склад – до 65 років.

"Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань", – зауважує Антон Маринич.

Контракт для добровольців після 60 років

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила закон, за яким старшим за 60 років українцям дозволили добровільно підписувати контракт із ЗСУ.

Йдеться виключно про добровільну участь – охочі мають відповідати вимогам щодо стану здоров’я та пройти медичну перевірку. Закон відкриває можливість долучити до захисту країни людей із досвідом, які прагнуть служити та здатні ефективно виконувати завдання в тилу або на визначених посадах.

За словами авторів закону, такі зміни покликані дати таким людям можливість служити на посадах, які не потребують участі у бойових діях, але де важливі знання, дисципліна та відповідальність. Тривала війна вимагає постійного поповнення армії, а мобілізація постає перед труднощами, тож підтримка добровольців – критично важлива.

Також програму "Контракт 18-24", задля залучення до оборони України тих, хто ще сягнув мобілізаційного віку, Міноборони запустило у лютому 2025 року. Ми писали, як Третя штурмова тренує 20-річних добровольців.

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Збройні сили України Контрактна армія Мобілізація в Україні Повістки
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