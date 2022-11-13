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Чому Путін не поїхав на саміт G20: версія Шольца

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт G20, бо боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає", - заявив канцлер Німеччини.

У вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. Путін відмінив свою участь кілька днів тому. Заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше ми писали, що війна в Україні стане однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої двадцятки" наступного тижня мають намір засудити загрозу застосування ядерної зброї та вторгнення РФ до України.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському диктатору Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії.

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Олаф ШольцВолодимир ПутінG20