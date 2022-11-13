Байден обговорить війну в Україні із Сі Цзіньпіном під час саміту G20

Війна на території України буде однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як пише видання, переговори віч-на-віч відбудуться у той момент, коли відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Президенти зустрінуться на індонезійському острові Балі напередодні саміту G20.

За словами Байдена, раніше він провів багато часу з Сі Цзіньпіном та "мав з ним відверті розмови". Президента США сподіваються побудувати основу для відносин між країнами та забезпечити наявність правил, які обмежать конкуренцію між ними. Водночас Байден не планує йти на будь-які фундаментальні поступки під час зустрічі зі своїм колегою й хоче, аби вони виклали власні "червоні лінії".

Представники Білого дому стверджують, що зустріч президентів навряд чи принесе конкретні результати. Також не варто очікувати спільних заяв. Однак переговори все ж можуть стабілізувати відносини.

Зазначається, що Байден також буде "беззаперечним" у своєму захисті України. Китай тим часом уникає критики в сторону Росії, однак й надалі утримується від поставок зброї країні-окупанту.

Як пише Reuters, обидва лідери добре знають один одного, оскільки разом проїхали більше ніж 17 тисяч миль та провели 78 годин на зустрічах. Чинні президенти свого часу подорожували США й Китаєм у 2011 й 2012 роках.

Тим часом Пекін розчарований тим, що адміністрація Байдена озброює економічну політику та прагне розширити свої зв'язки з Європою та Африкою. Також Китай розкритикував США через його позицію щодо Тайваню.

Сі Цзіньпінь припустив, що Вашингтон намагається придушити зростаючий вплив Пекіна, який намагається обігнати економіку США.

"Адміністрація Байдена спробує вбити двох зайців одним пострілом - заручитися підтримкою Китаю в таких питаннях, як стримування Північної Кореї і зміна клімату, щоб створити певну основу для співпраці між Китаєм і США", - заявила експерт з Китаю в Стенфордському університеті Оріана Скайлар Мастро.

Ще один експерт стверджує, що Китай та США внаслідок зустрічі лідерів можуть відновити деякі робочі механізми для двосторонніх консультацій з питань торгівлі та інших питань.