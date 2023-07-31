Чому Путін маніпулює темою переговорів на тлі контрнаступу ЗСУ: відповідь ISW

Російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорного процесу з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ, хоча окупаційний контингент Росармії продовжує свої штурми та атаки на Донбасі.
Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Керівник Кремля на прес-конференції на саміті "Росія - Африка" 29 липня звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.
В Інституті вивчення війни зазначають, що російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори як "зброю", щоб звинуватити Україну в тому, що вона є "стороною, яка не бажає розпочинати переговори".
Як вважають експерти ISW, Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб "спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою, і звинуватити Україну в відсутності інтересу в потенційному переговорному процесі".
Також аналітики звертають увагу, що війська РФ проводили свої атаки, зокрема в Луганській та Донецькій областях, майже безперервно з того часу, як ЗСУ розпочали контрнаступальні дії. При цьому Путін про це, природньо, не згадав, йдеться у звіті.
Днями глава Африканського союзу Азалі Ассумані на полях саміту "Африка - Росія" заявив, що російський диктатор нібито бажає вести переговори щодо завершення війни з Україною. Путін стверджував, буцімто потрібно лише "переконати іншу сторону".
Водночас керівник Кремля розповів африканським лідерам небилицю про те, як Україна та РФ нібито майже домовилися про припинення війни під час переговорів у Туреччині, і що Москва "на прохання" вивела свої війська з Київської області.
Як зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, Путін може лише випрошувати "переговори хоч із кимось щодо України", і міжнародній спільноті вже час визнати, що висловлювання кремлівського керівника не впливають на глобальні процеси.
Нагадаємо, що минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з Путіним.
Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, двері для діалогу з РФ наразі зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту.
При цьому Зеленський припустив, що російський диктатор захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.
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