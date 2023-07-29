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Не звертайте уваги на скиглення. Подоляк висміяв заяви про бажання Путіна вести переговори

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Київ, Субота 29 липня 2023 19:19
Не звертайте уваги на скиглення. Подоляк висміяв заяви про бажання Путіна вести переговори Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародній спільноті вже час визнати, що висловлювання російського диктатора Володимира Путіна не впливають на глобальні процеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Час визнати, що суб'єкт "Путін" не є сьогодні особою, чиї висловлювання мають значення, чи містять хоча б дещицю правди, чи впливають на глобальні процеси та визначають перебіг подій", - написав Подоляк на сторінці у Twitter.

Він зазначив, що наразі російський диктатор може лише випрошувати "переговори хоч із кимось щодо України" та розповідати небилиці про "виведення окупантів з Київської області на прохання".

"Просто не звертайте уваги на скиглення Путіна, і тоді багато що буде оперативно вирішено", - додав він.

Путін нібито хоче переговорів

На полях саміту Африка-Росія глава Африканського союзу Азалі Ассумані заявив, що Путін нібито бажає вести переговори щодо завершення війни з Україною, і потрібно лише "переконати іншу сторону".

Водночас Путін розповів африканським лідерам небилицю про те, як Україна та РФ нібито майже домовилися про припинення війни під час переговорів у Туреччині, а Москва "на прохання" вивела свої війська з Київської області.

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Війна Росії проти України Михайло Подоляк
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