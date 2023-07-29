Не звертайте уваги на скиглення. Подоляк висміяв заяви про бажання Путіна вести переговори
Міжнародній спільноті вже час визнати, що висловлювання російського диктатора Володимира Путіна не впливають на глобальні процеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Час визнати, що суб'єкт "Путін" не є сьогодні особою, чиї висловлювання мають значення, чи містять хоча б дещицю правди, чи впливають на глобальні процеси та визначають перебіг подій", - написав Подоляк на сторінці у Twitter.
Він зазначив, що наразі російський диктатор може лише випрошувати "переговори хоч із кимось щодо України" та розповідати небилиці про "виведення окупантів з Київської області на прохання".
"Просто не звертайте уваги на скиглення Путіна, і тоді багато що буде оперативно вирішено", - додав він.
Путін нібито хоче переговорів
На полях саміту Африка-Росія глава Африканського союзу Азалі Ассумані заявив, що Путін нібито бажає вести переговори щодо завершення війни з Україною, і потрібно лише "переконати іншу сторону".
Водночас Путін розповів африканським лідерам небилицю про те, як Україна та РФ нібито майже домовилися про припинення війни під час переговорів у Туреччині, а Москва "на прохання" вивела свої війська з Київської області.
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