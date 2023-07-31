Почему Путин манипулирует темой переговоров на фоне контрнаступления ВСУ: ответ ISW

Руководитель Кремля на пресс-конференции на саммите "Россия - Африка" 29 июля обвинил Украину в начале широкомасштабного контрнаступления, будто бы чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отбиться от атак ВСУ.

В Институте изучения войны отмечают, что российские официальные лица ранее использовали упоминание о переговорах в качестве "оружия", чтобы обвинить Украину в том, что она является "стороной, не желающей вступать в переговоры".

Как считают эксперты ISW, Путин, вероятно, использует обсуждение контрнаступления ВСУ, чтобы "опровергнуть сообщения об успехах Украины на поле боя, и обвинить Украину в продолжающемся отсутствии интереса в потенциальном переговорном процессе".

Также аналитики обращают внимание, что войска РФ проводили свои атаки, в частности в Луганской и Донецкой областях, почти непрерывно с тех пор, как ВСУ начали контрнаступательные действия. При этом Путин об этом, естественно, не упомянул, говорится в отчете.

Рассказы Путина о якобы желании переговоров

На днях глава Африканского союза Азали Ассумани на полях саммита "Африка - Россия" заявил о том, что российский диктатор якобы желает вести переговоры по завершению войны с Украиной. Путин утверждал, будто бы нужно только "убедить другую сторону".

В то же время руководитель Кремля рассказал африканским лидерам небылицу о том, как Украина и РФ якобы почти договорились о прекращении войны во время переговоров в Турции, и что Москва "по просьбе" вывела свои войска из Киевской области.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Путин может только выпрашивать "переговоры хоть с кем-то по поводу Украины", и международному сообществу уже пора признать, что высказывания кремлевского руководителя не влияют на глобальные процессы.

Переговоры с РФ

Напомним, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, двери для диалога с РФ в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.