Чому Путін хоче "перемир'я" на 9 травня: думка політолога

"Ну, це для нього (Путіна - ред.) дійсно головне свято року. Тим більше так на ювілей. А ще важливо, тут же багато іноземних гостей запросив до себе на ювілей. І тут от уявіть собі, ювілей, свято, на трибуні Мавзолея, а тут повітряна тривога, дрони летять там кудись там на Балашиху, так умовно кажу про Балашиху, чи кудись ще. Ну якось воно буде незручно", - сказав Фесенко.

Водночас він погоджується зі словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що "не треба вестись на цю гру Росії, що вона вже виграла війну, треба погоджуватись на мирних умовах тощо".

"Треба демонструвати, що ні, гру не Росія веде, а що гра може йти не за запланованим сценарієм. Тому я думаю, що дійсно потрібна контргра, потрібні такі асиметричні, а іноді й дзеркальні кроки, щоб ламати російську гру", - зазначив політолог.

Він нагадав, що Україна вже декілька раз так робили, зокрема, коли погодилася на припинення вогню на 30 днів, і це "зламало тодішню путінську гру".

"Зараз, я думаю, потрібно щось таке. Якщо Путін готовий оголошувати час від часу тимчасове припинення вогню, от давайте. Давайте, теж перевірка, хай теж виконує припинення вогню.Тоді будемо вирішувати, ми погодимось на 9 травня чи ні", - додав Фесенко.