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Почему Путин хочет "перемирия" на 9 мая: мнение политолога

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине перемирие на 9 мая, ведь для него это главный праздник года. Глава Кремля пригласил на парад много иностранных гостей и не хочет, чтобы, например, воздушная тревога из-за атаки дронов испортила ему это мероприятие.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Ну, это для него (Путина - ред.) действительно главный праздник года. Тем более так на юбилей. А еще важно, тут же много иностранных гостей пригласил к себе на юбилей. И тут вот представьте себе, юбилей, праздник, на трибуне Мавзолея, а тут воздушная тревога, дроны летят там куда-то там на Балашиху, так условно говорю о Балашихе, или куда-то еще. Ну как-то оно будет неудобно", - сказал Фесенко.

В то же время он соглашается со словами министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что "не надо вестись на эту игру России, что она уже выиграла войну, надо соглашаться на мирных условиях и тому подобное".

"Надо демонстрировать, что нет, игру не Россия ведет, а что игра может идти не по запланированному сценарию. Поэтому я думаю, что действительно нужна контригра, нужны такие асимметричные, а иногда и зеркальные шаги, чтобы ломать российскую игру", - отметил политолог.

Он напомнил, что Украина уже несколько раз так делали, в частности, когда согласилась на прекращение огня на 30 дней, и это "сломало тогдашнюю путинскую игру".

"Сейчас, я думаю, нужно что-то такое. Если Путин готов объявлять время от времени временное прекращение огня, вот давайте. Давайте, тоже проверка, пусть тоже выполняет прекращение огня, тогда будем решать, мы согласимся на 9 мая или нет", - добавил Фесенко.

 

Путин объявил "перемирие" на время празднования "Дня победы"

Российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Как отмечают в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".

Россия призывает украинскую сторону "последовать примеру" и угрожает "отвечать" в случае нарушения "перемирия".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал предложение Путина о перемирии до "Дня победы".

По его словам, не нужно ждать какой-то даты, чтобы объявить о прекращении огня, если Россия действительно этого хочет.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада", - заявил глава МИД.

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