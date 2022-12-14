Чому приховують втрати ЗСУ у війні з Росією: пояснення Міноборони

Міноборони України не розкриває втрати ЗСУ з міркувань військової науки, однак їх буде озвучено після закінчення війни з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати", - заявила заступниця міністра оборони.

Як пояснила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Тобто, у разі певного відсотка втрат, можлива зміна тактики дій армії.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що з наступного року в Україні може початися нова хвиля мобілізації, однак публічно говоритимуть про неї пізніше.

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