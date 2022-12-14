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Нова хвиля мобілізації після Нового року? Маляр розповіла подробиці

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Середа 14 грудня 2022 13:19
Нова хвиля мобілізації після Нового року? Маляр розповіла подробиці Фото: Ганна Маляр, заступниця голови Міністерства оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Збройних силах України виникла потреба в компенсації втрат й відновлені тих воїнів, які отримали поранення. Про нову хвилю мобілізації планують говорити публічно вже в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія планує відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Також згідно з даними Генштабу, росіяни почали поповнювати бойові втрати за рахунок жінок, яких вже призивають в лави військ.

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