Нова хвиля мобілізації після Нового року? Маляр розповіла подробиці
У Збройних силах України виникла потреба в компенсації втрат й відновлені тих воїнів, які отримали поранення. Про нову хвилю мобілізації планують говорити публічно вже в наступному році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр.
Як відзначила Маляр, також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.
"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", - зазначила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія планує відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.
Також згідно з даними Генштабу, росіяни почали поповнювати бойові втрати за рахунок жінок, яких вже призивають в лави військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.