Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны

Минобороны Украины не раскрывает потери ВСУ по соображениям военной науки, однако они будут озвучены после окончания войны с Россией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. То есть, в случае определенного процента потерь возможно изменение тактики действий армии.
"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", - заявила заместитель министра обороны.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что со следующего года в Украине может начаться новая волна мобилизации, однако публично будут говорить о ней позже.
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