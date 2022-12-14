RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Минобороны Украины не раскрывает потери ВСУ по соображениям военной науки, однако они будут озвучены после окончания войны с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. То есть, в случае определенного процента потерь возможно изменение тактики действий армии.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", - заявила заместитель министра обороны.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что со следующего года в Украине может начаться новая волна мобилизации, однако публично будут говорить о ней позже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна в Украине