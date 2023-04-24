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Чому Пригожин закликав закінчити війну: відповідь Буданова

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 12:19
Чому Пригожин закликав закінчити війну: відповідь Буданова Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Заклики власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина закінчити війну проти України показує настрої в Росії. Це констатація того, що в РФ не все йде за планом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Розвідник прокоментував нещодавню статтю від імені Пригожина, в якій закликали закінчити так звану "спецоперацію".

"Пригожин - один із нових лідерів, назвемо це так. Сподобається нам це чи не сподобається, але це факт. Він ретранслює позицію багатьох людей, які з ним пов'язані. Це досить впливові люди в російському керівництві. Те, що ситуація погана для Росії - ми з вами про це говорили. Вона для нас погана, вона і для них погана. Це не може тривати вічно. І вони розуміють, що питання виживання для них стало", - сказав Буданов.

Він наголосив, що після завершення війни росіянам доведеться шукати винних, тому легше сказати, що "все йде за планом" та "ми перемогли".

"Ви розумієте, в чому парадокс? Жодна людина вам не зможе сказати, а які цілі, яка мета "спеціальної воєнної операції". Її не існує. Виходячи з того, що її не існує, це дає змогу в будь-який момент оголосити про те, що мета досягнута", - заявив глава розвідки.

Нагадаємо, на думку Буданова, Росія після заходу України в Крим виправдає поразку, а російська пропаганда вже окреслила, як буде показувати події на півострові.

Також керівник ГУР Міноборони оцінив, чи можуть росіяни вийти на протести проти диктатора Володимира Путіна.

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