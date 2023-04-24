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Чи можуть росіяни вийти на протести проти Путіна: що каже Буданов

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 12:08
Чи можуть росіяни вийти на протести проти Путіна: що каже Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Сподіватися на те, що російський народ вийде на протести проти влади, не слід. Через велику пропагандистську машину режиму легше цього не допустити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Подивіться, будь ласка, в історію Російської імперії, Російської Федерації різних етапів її історії. Проаналізуйте, що виводило людей на заколоти, повстання, мітинги проти влади. В усіх випадках це були військові поразки. І один із дуже небагатьох випадків - це випадок 1993 року. Він був заснований трохи на інших засадах. Але нічого іншого не може бути", - пояснив Буданов.

За його словами, військові невдачі росіян призведуть до пошуку винних.

"Пошук винних призведе до наступних подій. Але сподіватися на те, що вийде російський народ, не слід", - зауважив Буданов.

Очільник ГУР не бачить можливості бунтів в РФ після військових невдач, як це було раніше, оскільки "тоді не було такої пропагандистської машини".

"Це ще одна дуже велика різниця. Зараз легше для режиму", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, за даними нещодавніх опитувань, після початку війни з Україною протестний потенціал жителів Росії різко знизився і знаходиться на низькому рівні.

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