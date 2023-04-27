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Чому ППО зараз пріоритет для України: відповідь Резнікова

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Київ, Четвер 27 квітня 2023 09:24
Чому ППО зараз пріоритет для України: відповідь Резнікова Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Для України отримання ППО є пріоритетом №1, бо це безпека по всій країні - і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі. Тому що прилетіти може будь-куди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно - це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що країна має виживати, а для цього ППО - це №1.

"Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них", - зазначив Резніков.

Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа - це також частина ППО.

"Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме "лакуни", провали наявних у нас систем радянського зразка", - додав міністр.

Нагадаємо, як заявляли в Міноборони перед "Рамштайном" пріоритетом України є швидке створення багаторівневої протиповітряної оборони. Для цього українським силам потрібні сучасні винищувачі.

При цьому в Пентагоні також заявляли, що пріоритетною військовою допомогою для України наразі є системи протиповітряної оборони. Вони допоможуть убезпечитися від російських масованих ракетних атак.

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Олексій Резніков ПВО Війна Росії проти України
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