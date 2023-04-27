Почему ПВО сейчас приоритет для Украины: ответ Резникова

Для Украины получение ПВО является приоритетом №1, потому что это безопасность по всей стране - и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире. Поскольку прилететь может куда угодно.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

"Возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам - в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно - это все безопасность неба. Это выживание страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, из которого содержится очень дорого армия", - объяснил Резников.

Министр подчеркнул, что страна должна выживать, а для этого ПВО - это №1.

"Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь нужно увеличить их количество и количество ракет к ним", - отметил Резников.

В свою очередь он обратил внимание, что авиационная платформа - это также часть ПВО.

"То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать "лакуны", провалы имеющихся у нас систем советского образца", - добавил министр.

Напомним, как заявляли в Минобороны перед "Рамштайном", приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой противовоздушной обороны. Для этого украинским силам нужны современные истребители.

При этом в Пентагоне также заявляли, что приоритетной военной помощью для Украины сейчас системы противовоздушной обороны. Они помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.

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