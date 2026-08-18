У чому полягає найбільша складність у роботі дронів-перехоплювачів: пояснення експертів

Найскладніша частина роботи оператора дрона-перехоплювача починається після зльоту. Йдеться насамперед про візуальний пошук цілі та безпосередньо ураження.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як дрони-перехоплювачі полюють на "Шахеди": топ-7 основних питань ".

За словами інструкторів, навіть отримавши приблизні координати, оператор має знайти відносно невелику ціль у великому повітряному просторі. Після цього необхідно правильно оцінити її швидкість, напрямок руху, висоту та побудувати траєкторію зближення.

Складність полягає у тому, щоб вчасно зробити потрібний маневр. Адже не великих швидкостях (понад 300 км/год) оператори мають дуже мале часове вікно для будь-яких операцій.

Саме цей етап вимагає від екіпажу високої підготовки, досвіду, швидкої реакції та здатності ухвалювати рішення за дуже обмежений проміжок часу. Росіяни використовують різні тактики: високі польоти, польоти на максимально низьких висотах.

Як тільки перехоплювач знайшов і наздогнав ціль – далі справа за системою автоматичного донаведення.

Проте можливості будь-якого перехоплювача обмежені законами фізики та технічними характеристиками конкретного засобу. На низьких висотах серйозною проблемою стає відсутність прямої видимості та наявність радіоперешкод.

Водночас на великих висотах кожен засіб має свою практичну стелю для експлуатації. Окремою проблемою є те, що саме набір висоти найбільше витрачає заряд акумуляторної батареї.

Також у цьому процесі важлива злагодженість всієї команди мобільно-вогневої групи – операторів, штурманів та інших фахівців, котрі задіяні в процесі. Має бути повна синхронізація та оперативна взаємодія.