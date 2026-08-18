В чем наибольшая сложность в работе дронов-перехватчиков: объяснение экспертов

Самая сложная часть работы оператора дрона-перехватчика начинается после взлета. Речь идет прежде всего о визуальном поиске цели и непосредственном поражении.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как дроны-перехватчики охотятся за "Шахедами": топ-7 основных вопросов ".

По словам инструкторов, даже получив приблизительные координаты оператор должен найти относительно небольшую цель в большом воздушном пространстве. После этого необходимо правильно оценить скорость, направление движения, высоту и построить траекторию сближения.

Сложность состоит в том, чтобы вовремя совершить нужный маневр. Ведь на больших скоростях (более 300 км/ч) операторы имеют очень малое временное окно для любых операций.

Этот этап требует от экипажа высокой подготовки, опыта, быстрой реакции и способности принимать решения за очень ограниченный промежуток времени. Россияне используют разные тактики: высокие полеты, полеты на максимально низких высотах.

Как только перехватчик нашел и догнал цель – дальше дело по системе автоматического донаведения.

Однако возможности любого перехватчика ограничены законами физики и техническими характеристиками конкретного средства. На низких высотах серьезной проблемой становится отсутствие прямой видимости и радиопомех.

В то же время на больших высотах каждое средство имеет свой практический потолок для эксплуатации. Отдельной проблемой является то, что именно набор высоты больше всего тратит заряд аккумуляторной батареи.

Также в этом процессе важна слаженность всей команды мобильно-огневой группы – операторов, штурманов и других специалистов, задействованных в процессе. Должна быть полная синхронизация и оперативное взаимодействие.