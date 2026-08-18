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В чем наибольшая сложность в работе дронов-перехватчиков: объяснение экспертов

10:35 18.08.2026 Вт
2 мин
Дроны-перехватчики имеют несколько сложных этапов управления.
aimg Константин Широкун
В чем наибольшая сложность в работе дронов-перехватчиков: объяснение экспертов Фото: дроны-перехватчики имеют несколько сложных этапов управления (Getty Images)
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Самая сложная часть работы оператора дрона-перехватчика начинается после взлета. Речь идет прежде всего о визуальном поиске цели и непосредственном поражении.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как дроны-перехватчики охотятся за "Шахедами": топ-7 основных вопросов".

По словам инструкторов, даже получив приблизительные координаты оператор должен найти относительно небольшую цель в большом воздушном пространстве. После этого необходимо правильно оценить скорость, направление движения, высоту и построить траекторию сближения.

Сложность состоит в том, чтобы вовремя совершить нужный маневр. Ведь на больших скоростях (более 300 км/ч) операторы имеют очень малое временное окно для любых операций.

Этот этап требует от экипажа высокой подготовки, опыта, быстрой реакции и способности принимать решения за очень ограниченный промежуток времени. Россияне используют разные тактики: высокие полеты, полеты на максимально низких высотах.

Как только перехватчик нашел и догнал цель – дальше дело по системе автоматического донаведения.

Однако возможности любого перехватчика ограничены законами физики и техническими характеристиками конкретного средства. На низких высотах серьезной проблемой становится отсутствие прямой видимости и радиопомех.

В то же время на больших высотах каждое средство имеет свой практический потолок для эксплуатации. Отдельной проблемой является то, что именно набор высоты больше всего тратит заряд аккумуляторной батареи.

Также в этом процессе важна слаженность всей команды мобильно-огневой группы – операторов, штурманов и других специалистов, задействованных в процессе. Должна быть полная синхронизация и оперативное взаимодействие.

Ранее РБК-Украина писала, что дроны-перехватчики усложнили работу украинских бомберов , однако Силы обороны уже нашли способ противодействия.

Также мы сообщали, что Центральное командование США создает первую многонациональную группировку ударных дронов всех типов под названием Falcon Strike, объединяющую воздушные, надводные и подводные беспилотные системы партнеров США.

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