Чому Покрова не сьогодні: ПЦУ пояснила, коли тепер відзначають свято

Чому змінилася дата

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ), як і Українська греко-католицька церква (УГКЦ), перейшла на новоюліанський календар. Це рішення затвердили на Помісному соборі ПЦУ майже одностайно.

Причина полягає у тому, що розбіжність між старим юліанським календарем і астрономічним часом, яка вже сягнула 13 днів. Через неї церковні дати з часом дедалі більше відставали від реального сонячного циклу.

Тепер усі неперехідні свята (з фіксованими датами) відзначаються на 13 днів раніше, ніж це було за старим стилем.

Коли тепер святкують Покрову

За новим календарем Покрову Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня. У церковному календарі цей день називається "Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії".

Для багатьох українців Покрова має особливе значення - її почали відзначати ще у XII столітті. Козаки вважали Богородицю своєю заступницею і покровителькою. Саме тому головні церкви на Січі освячували на її честь.

Багато вірян досі керуються звичним старим календарем, тож 14 жовтня асоціюється у них із Покровою. Проте за новим стилем це вже не релігійне свято.