Покрова Пресвятої Богородиці 2025: коли святкують за новим календарем

Україна з вересня 2023 року відзначає церковні свята за новим календарем. Втім, значна частина вірян ще не запам'ятала усіх дат за новим стилем.

РБК-Україна розповідає, коли відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці 2025 та які традиції свята.

Коли святкують Покрову

За новим календарем Покрову Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня. Раніше, за старим стилем, свято припадало на 14 жовтня.

В Україні Покрову почали відзначати з XII століття. Хоча Покрова не належить до головних дванадесятих свят, для українців вона має велике значення і вважається "річним" святом.

Додамо, що саме на Покрови 1 жовтня відзначають День захисника та Захисниці України. Ця традиція сягає козацьких часів, оскільки вони вважали Богородицю своєю покровителькою. На Січі головні церкви завжди освячували на її честь.

Козацька ікона Покрови зі Старої Солі на Старосамбірщині (фото: Вікіпедія)

Як виникло свято

Існує дві основні версії походження свята:

за слов’янською традицією, у ІХ столітті військо русів під проводом Аскольда оточило Константинополь. Місцеві жителі молилися Богородиці, яка з’явилася та вкрила їх омофором, захистивши від ворогів. Вражений цим дивом, Аскольд прийняв християнство;

за іншою версією, у 910 році під час війни з сарацинами мешканці Константинополя молилися у Влахернській церкві. Там святий Андрій Блаженний побачив Богородицю, яка вкрила вірян своїм покровом.

Традиції Покрови

У цей день віряни відвідують храми, ставлять свічки перед іконою Богородиці та моляться про захист на рік. Також просять Божого захисту для наших військових. Церква забороняє виконувати важку роботу у цей день, адже Покрова належить до великих свят.

Давні традиції: