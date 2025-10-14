Почему Покрова не сегодня: ПЦУ объяснила, когда теперь отмечают праздник

Почему изменилась дата

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ), как и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), перешла на новоюлианский календарь. Это решение утвердили на Поместном соборе ПЦУ почти единогласно.

Причина заключается в том, что расхождение между старым юлианским календарем и астрономическим временем, которое уже достигло 13 дней. Из-за него церковные даты со временем все больше отставали от реального солнечного цикла.

Теперь все непереходные праздники (с фиксированными датами) отмечаются на 13 дней раньше, чем это было по старому стилю.

Когда теперь празднуют Покрову

По новому календарю Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября. В церковном календаре этот день называется "Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".

Для многих украинцев Покрова имеет особое значение - ее начали отмечать еще в XII веке. Казаки считали Богородицу своей заступницей и покровительницей. Именно поэтому главные церкви на Сечи освящали в ее честь.

Многие верующие до сих пор руководствуются привычным старым календарем, поэтому 14 октября ассоциируется у них с Покровом. Однако по новому стилю это уже не религиозный праздник.