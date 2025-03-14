Чому питання переведення годинників в Україні залежить від Зеленського

Згідно з чинними правилами, 30 березня о 3:00 ночі стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед. Більшість електронних пристроїв змінять час автоматично, а механічні годинники доведеться коригувати вручну.

У 2024 році парламент підтримав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення годинників і закріплення зимового часу (GMT +2) як постійного для України. Проте без підпису президента цей закон не набрав чинності. Таким чином, зараз перехід на літній час залишається чинним, а в жовтні 2025 року країна знову повернеться до зимового часу.

Згідно з законопроєктом, вся Україна має жити за зимовим часом, однак для набуття юридичної сили документ потребує підпису президента. Парламент направив його на підпис глави держави ще у серпні 2024 року, однак документ досі не підписаний.

Питання відмови від переведення годинників в Україні активно обговорюється вже понад десятиліття. Складність полягає в різниці між західними та східними областями країни, що ускладнює вибір єдиного часового поясу для всього населення.