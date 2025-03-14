Почему вопрос перевода часов в Украине зависит от Зеленского

Согласно действующим правилам, 30 марта в 3:00 ночи стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Большинство электронных устройств изменят время автоматически, а механические часы придется корректировать вручную.

В 2024 году парламент поддержал законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов и закрепление зимнего времени (GMT +2) как постоянного для Украины. Однако без подписи президента этот закон не вступил в силу. Таким образом, на данный момент переход на летнее время остается в силе, а в октябре 2025 года страна снова вернется к зимнему времени.

Согласно законопроекту, вся Украина должна жить по зимнему времени, однако для вступления в юридическую силу документ требует подписи президента. Парламент направил его на подпись главы государства еще в августе 2024 года, однако документ до сих пор не подписан.

Вопрос отказа от перевода часов в Украине активно обсуждается уже более десятилетия. Сложность заключается в разнице между западными и восточными областями страны, что затрудняет выбор единого часового пояса для всего населения.