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Почему вопрос перевода часов в Украине зависит от Зеленского

Фото: Перевод часов (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Переход на летнее время в Украине состоится в ночь на 30 марта, если к тому времени не вступит в силу закон об отмене сезонного перевода часов. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект еще в прошлом году, однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал его.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Согласно действующим правилам, 30 марта в 3:00 ночи стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Большинство электронных устройств изменят время автоматически, а механические часы придется корректировать вручную.

В 2024 году парламент поддержал законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов и закрепление зимнего времени (GMT +2) как постоянного для Украины. Однако без подписи президента этот закон не вступил в силу. Таким образом, на данный момент переход на летнее время остается в силе, а в октябре 2025 года страна снова вернется к зимнему времени.

Согласно законопроекту, вся Украина должна жить по зимнему времени, однако для вступления в юридическую силу документ требует подписи президента. Парламент направил его на подпись главы государства еще в августе 2024 года, однако документ до сих пор не подписан.

Вопрос отказа от перевода часов в Украине активно обсуждается уже более десятилетия. Сложность заключается в разнице между западными и восточными областями страны, что затрудняет выбор единого часового пояса для всего населения.

Напомним, психиатр-нарколог Евгений Скрипник рассказал, как это влияет на здоровье людей. По его словам, перевод часов может вызвать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также обострение хронических болезней и тревожных расстройств. Адаптация к новому времени может длиться до двух недель, а для людей с гипертонией или депрессией эти изменения могут быть особенно сложными. РБК-Украина писало, как минимизировать влияние перевода часов на самочувствие.

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Перевод часов в Украине