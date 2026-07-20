Чому пікапи найчастіше закуповують для фронту: що кажуть військові та експерти

Як зазначають співрозмовники видання одразу кількох автоімпортерів, які офіційно продають легкі комерційні авто, "пікап" – це швидше сленгова назва легкої вантажівки. Власне, легкі позашляхові вантажівки – це дуже зручна база, як для повнорозмірного пікапа, так і для спецтранспорту на основі такого шасі.

Як зазначили у Фонді Сергія Притули, пікапи виявилися найкращим рішенням для багатоцільового застосування. Їх використовують для підвезення особового складу й боєкомплекту, як платформи для мобільних вогневих груп, ремонтних комплексів, катапульт БпЛА, логістики НРК тощо.

Технічні особливості пікапів

Рамна конструкція, наявність повного приводу та дизельний двигун роблять пікап фактично універсальною заготовкою для моделювання будь-яких рішень як на лінії бойового зіткнення, так і для тилових завдань.

У цивільному сегменті це єдиний доступний з автосалону автомобіль, здатний витримувати такі ж навантаження, як і спеціально розроблена військова техніка. До того ж він дозволяє робити доопрацювання. За адекватний бюджет вирішується питання з посиленням підвіски та покращенням прохідності.

Ключові вимоги пікапів для війська

Закупівельники у розмові з РБК-Україна підкреслюють, що під час вибору авто орієнтуються перш за все на моделі, які мають історію виробництва і які знають на локальних сервісах.

За словами військових, потреби фронту диктують високі вимоги до надійності та ремонтопридатності техніки в умовах, коли немає можливості дістатися до офіційного сервісу чи профільного СТО. Тому рішення часто ухвалюються спільно з військовими, зважаючи на реальні можливості ринку.

На жаль, зараз більшість світових виробників впроваджують системи, які дуже актуальні в цивільному житті, але вкрай шкідливі на фронті. Наприклад, надто чутливі паливні системи, або специфічні технічні рішення, які через пошкодження лише однієї проводки системи ABS можуть в одну мить зупинити автомобіль.