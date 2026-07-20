Чому пікапи найчастіше закуповують для фронту: що кажуть військові та експерти

Легкі комерційні повнопривідні авто з кузовом "пікап" виявились найбільш універсальними машинами на фронті.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто".
Як зазначають співрозмовники видання одразу кількох автоімпортерів, які офіційно продають легкі комерційні авто, "пікап" – це швидше сленгова назва легкої вантажівки. Власне, легкі позашляхові вантажівки – це дуже зручна база, як для повнорозмірного пікапа, так і для спецтранспорту на основі такого шасі.
Як зазначили у Фонді Сергія Притули, пікапи виявилися найкращим рішенням для багатоцільового застосування. Їх використовують для підвезення особового складу й боєкомплекту, як платформи для мобільних вогневих груп, ремонтних комплексів, катапульт БпЛА, логістики НРК тощо.
Рамна конструкція, наявність повного приводу та дизельний двигун роблять пікап фактично універсальною заготовкою для моделювання будь-яких рішень як на лінії бойового зіткнення, так і для тилових завдань.
У цивільному сегменті це єдиний доступний з автосалону автомобіль, здатний витримувати такі ж навантаження, як і спеціально розроблена військова техніка. До того ж він дозволяє робити доопрацювання. За адекватний бюджет вирішується питання з посиленням підвіски та покращенням прохідності.
Закупівельники у розмові з РБК-Україна підкреслюють, що під час вибору авто орієнтуються перш за все на моделі, які мають історію виробництва і які знають на локальних сервісах.
За словами військових, потреби фронту диктують високі вимоги до надійності та ремонтопридатності техніки в умовах, коли немає можливості дістатися до офіційного сервісу чи профільного СТО. Тому рішення часто ухвалюються спільно з військовими, зважаючи на реальні можливості ринку.
На жаль, зараз більшість світових виробників впроваджують системи, які дуже актуальні в цивільному житті, але вкрай шкідливі на фронті. Наприклад, надто чутливі паливні системи, або специфічні технічні рішення, які через пошкодження лише однієї проводки системи ABS можуть в одну мить зупинити автомобіль.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про Топ-5 повнорозмірних пікапів для українського бездоріжжя.