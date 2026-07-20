Почему пикапы чаще всего закупают для фронта: что говорят военные и эксперты

Как отмечают собеседники издания сразу нескольких автоимпортеров, официально продающих легкие коммерческие авто, "пикап" – это скорее сленговое название легкого грузовика. Собственно, легкие внедорожные грузовики – очень удобная база, как для полноразмерного пикапа, так и для спецтранспорта на основе такого шасси.

Как отметили в Фонде Сергея Притулы, пикапы оказались самым лучшим решением для многоцелевого применения. Их используют для подвоза личного состава и боекомплекта как платформы для мобильных огневых групп, ремонтных комплексов, катапульт БпЛА, логистики НРК и т.д.

Технические особенности пикапов

Рамная конструкция, полный привод и дизельный двигатель делают пикап фактически универсальной заготовкой для моделирования любых решений как на линии боевого столкновения, так и для тыловых задач.

В гражданском сегменте это единственный доступный из автосалона автомобиль, способный выдерживать такие же нагрузки, как и специально разработанная военная техника. К тому же он позволяет производить доработку. За адекватный бюджет решается вопрос с усилением подвески и улучшением проходимости.

Ключевые требования пикапов для войска

Закупщики в разговоре с РБК-Украина подчеркивают, что при выборе авто ориентируются, прежде всего, на модели, имеющие историю производства и знающие на локальных сервисах.

По словам военных, потребности фронта диктуют высокие требования к надежности и ремонтопригодности техники в условиях, когда нет возможности добраться до официального сервиса или профильного СТО. Поэтому решения часто принимаются совместно с военными, учитывая реальные возможности рынка.

К сожалению, сейчас большинство мировых производителей внедряют системы, очень актуальные в гражданской жизни, но крайне вредные на фронте. Например, слишком чувствительны топливные системы или специфические технические решения, которые из-за повреждения только одной проводки системы ABS могут в мгновение ока остановить автомобиль.