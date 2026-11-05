Чому під час відключень світла зникає вода в Києві та коли вирішать проблему: відповідь Харченка

Чому зникає вода в будинках під час відключень світла

Експерт наголосив, що системи водо- та теплопостачання критично залежні від електрики, оскільки вода у трубах прокачується потужними насосами.

Водночас із теплом ситуація трохи простіша - там потрібно менше електричної потужності та залучено більше резервного живлення.

"Але саме в зонах, де є аварійні відключення, цілком можливі обмеження водопостачання, тому що просто насоси водоканалу не матимуть достатньої потужності електричного живлення", - каже Харченко.

За його словами, на об'єктах водоканалу працює потужне базове резервне живлення, однак воно виконує лише одну критичну функцію - утримує воду в трубах і резервуарах.

"Воно працює для того, щоб утримувати воду в водогонах, у резервуарах і не давати можливості воді стекти природним чином назад. Бо якщо стече, то потім 3-4 доби треба наповнювати водогони, щоб подати воду в будинки", - розповів директор Центру дослідження енергетики.

Для розуміння масштабів: лише одна резервна дизель-електростанція однієї насосної станції споживає близько 1200 літрів дизелю на годину. Утім, навіть такої потужності недостатньо для повноцінної подачі води на верхні поверхи будинків без основного електроживлення.

Тому під час аварійних відключень світла перерви у водопостачанні триватимуть до моменту відновлення основних мереж.

Коли чекати на покращення?

Наразі столиця працює над розширенням резервних потужностей для насосних станцій, аби забезпечити хоча б почергову подачу води під час блекаутів. Однак обладнання постачається із затримками, зазначає експерт.

"Ця система, я думаю, раніше ніж друга половина грудня - початок січня не запрацює. Там зараз необхідне обладнання їде, воно, на жаль, дуже довго постачається", - підсумував Харченко.