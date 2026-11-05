В усіх районах Києва почались перебої з водопостачанням через знеструмлення
В усіх районах Києва у четвер, 5 листопада, фіксуються перебої з водопостачанням через знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу".
"Унаслідок аварійних знеструмлень об’єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці", - йдеться у заяві.
Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та намагаються якомога швидше відновити водопостачання.
"Послуга вже поступово відновлюється. Про зміни в ситуації інформуватимемо додатково", - додали у "Київводоканалі".
Мешканцям столиці нагадали, що у місті працює мережа бюветних комплексів, де вони можуть набрати питну воду. Розташування найближчих бюветів можна дізнатись на сайті КП "Київводфонд".
Нагадаємо, сьогодні у Сумах через коливання напруги в енергомережі знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".
Зазначимо, сьогодні вранці через наслідки ворожих атак у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії.