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У Києві частково відновили подачу води: у районах з перебоями бювети запитують від генераторів

09:12 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: Водопостачання у Києві відновлене частково (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві частково відновили водопостачання після аварійних відключень, спричинених ситуацією в енергосистемі. Комунальники працювали безперервно протягом усієї ночі та продовжують підвищувати тиск у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Ситуація з водопостачанням у районах

Ремонтні бригади та фахівці "Київводоканалу" продовжують стабілізаційні роботи, щоб подати воду на всі поверхи у кожному районі міста.

"Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста. Роботи тривали безперервно протягом усієї ночі", - зазначають у міській адміністрації.

Деталізація по районах столиці

Фахівці "Київводоканалу" працювали безперервно протягом усієї ночі та продовжують стабілізаційні роботи, щоб вирівняти тиск у водопровідній мережі.

  • Лівий берег та Оболонський район: водопостачання повністю відновлено;

  • Правий берег: зберігається понижений тиск водопостачання (вода може не доходити до верхніх поверхів).

Робота бюветних комплексів від генераторів

Для забезпечення киян питною водою у районах, де водопостачання ще повністю не відновлено, із 08:00 бюветні комплекси розпочали підключати до генераторів.

Знайти найближчий бювет, який має можливість працювати від автономного джерела живлення, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Про подальші етапи та повне нормалізацію водопостачання у столиці обіцяють повідомляти додатково.

Що сталося

Удари по енергосистемі та екстрені відключення: Внаслідок масованих ворожих атак по об'єктах київського регіонального енерговузла, а також пошкодження генерації й систем передачі електрики по всій країні, вчора "Укренерго" запровадило в столиці екстрені відключення електроенергії.

Знеструмлення "Київводоканалу": Через дефіцит напруги та пошкодження інфраструктури було знеструмлено основні водопровідні об’єкти міста. Це призвело до тимчасової повної зупинки подачі води в більшості районів Києва та перебоїв у русі громадського електротранспорту.

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