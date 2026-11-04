У Києві частково відновили подачу води: у районах з перебоями бювети запитують від генераторів

Ситуація з водопостачанням у районах

Ремонтні бригади та фахівці "Київводоканалу" продовжують стабілізаційні роботи, щоб подати воду на всі поверхи у кожному районі міста.

"Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста. Роботи тривали безперервно протягом усієї ночі", - зазначають у міській адміністрації.

Деталізація по районах столиці

Фахівці "Київводоканалу" працювали безперервно протягом усієї ночі та продовжують стабілізаційні роботи, щоб вирівняти тиск у водопровідній мережі.

Лівий берег та Оболонський район: водопостачання повністю відновлено ;

Правий берег: зберігається понижений тиск водопостачання (вода може не доходити до верхніх поверхів).

Робота бюветних комплексів від генераторів

Для забезпечення киян питною водою у районах, де водопостачання ще повністю не відновлено, із 08:00 бюветні комплекси розпочали підключати до генераторів.

Знайти найближчий бювет, який має можливість працювати від автономного джерела живлення, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Про подальші етапи та повне нормалізацію водопостачання у столиці обіцяють повідомляти додатково.