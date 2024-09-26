Чому під час атаки РФ повітряну тривогу оголосили вже після пуску ракет: пояснення експерта
Під час сьогоднішньої атаки Росії по Україні повітряну тривогу оголосили вже після пуску "Кинджалів", а не зльоту МіГ-31К. Адже зараз російські винищувачі злітають і відразу ж запускають ракети.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.
"По-перше, після того, як ми ударили по Саваслейці, МіГ-31К оце лиш двічі злітали по три літаки та пускали по три ракети. Це майже за понад місяць. Судячи з усього, там на Саваслейці ураження були серйозніші, ніж повідомлялося...", - сказав Криволап.
Він зазначив, що в Україні фактично місяць не було повітряних тривог через зліт російських МіГ-31К.
"Зараз вони злітають і відразу ж запускають ракету. Раніше вони злітали, виходили на пускові рубежі, бо для того, щоб запустити "Кинджал", треба вибрати правильний напрямок, правильну швидкість та правильну висоту", - пояснив експерт.
Ракетна атака РФ по Україні 26 вересня
Нагадаємо, вранці 26 вересня, в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Під час першої тривоги в Києві було чути вибух, проте Київська міська військова адміністрація повідомила, що ракетного удару не було, і ППО не застосовувалася.
Також росіяни запустили ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області.
Про те, чому Росія вирішила сьогодні активно застосувати "Кинджали" для ударів по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.