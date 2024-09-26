Почему во время атаки РФ воздушную тревогу объявили уже после пуска ракет: объяснение эксперта
Во время сегодняшней атаки России по Украине воздушную тревогу объявили уже после пуска "Кинжалов", а не взлета МиГ-31К. Ведь сейчас российские истребители взлетают и сразу же запускают ракеты.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.
"Во-первых, после того, как мы ударили по Саваслейке, МиГ-31К только дважды слетали по три самолета и пускали по три ракеты. Это почти за более месяца. Судя по всему, там на Саваслейке поражения были серьезнее, чем сообщалось. ..", - сказал Криволап.
Он отметил, что в Украине фактически месяц не было воздушных тревог из-за взлета российских МиГ-31К.
"Сейчас они взлетают и сразу же запускают ракету. Раньше они взлетали, выходили на пусковые рубежи, потому что для того, чтобы запустить "Кинжал", нужно выбрать правильное направление, правильную скорость и правильную высоту", - пояснил эксперт.
Ракетная атака РФ по Украине 26 сентября
Напомним, утром 26 сентября, в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал".
Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, однако Киевская городская военная администрация сообщила, что ракетного удара не было, и ПВО не применялось.
Такжероссияне запустили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области.
О том, почему Россия решила сегодня активно применить "Кинжалы" для ударов по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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