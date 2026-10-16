Чому пенсії українців з однаковим доходом відрізняються: пояснення ПФУ

Чому пенсії відрізняються

Пенсію за віком в Україні розраховують окремо для кожної людини. Беруть заробітну плату, з якої сплачували страхові внески, та коефіцієнт страхового стажу.

Формула проста: заробітна плата для обчислення пенсії множиться на коефіцієнт страхового стажу. Тому однакова сума в трудовому договорі ще не означає однакову пенсію.

Для розрахунку враховують заробіток за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. За певних умов можна взяти й зарплату за будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до цієї дати, якщо це підтверджують документи.

1. Різний страховий стаж. Припустімо, двоє працівників мають однакову офіційну зарплату. У першого 35 років стажу, у другого - 30. За інших рівних умов перший отримає більшу пенсію, бо під час розрахунку враховують коефіцієнт страхового стажу.

За загальними правилами солідарної пенсійної системи кожен рік стажу дає 1% до цього коефіцієнта. Але загальна тривалість роботи і страховий стаж - це не одне й те саме. Місяць може зарахуватися не повністю, якщо роботодавець не сплачував внески або сплатив менше за мінімальний страховий внесок.

2. Різні заробітки протягом життя. Двоє людей можуть мати однакову зарплату в останні роки, але різну історію доходів. Один більшу частину кар'єри міг отримувати вище середньої по Україні, а інший - переважно нижче.

У розрахунку важить не лише сума, а й її співвідношення із середньою зарплатою в країні за відповідні місяці. Наприклад, 10 тисяч гривень у різні роки мали різну вагу, бо змінювався загальний рівень заробітків.

3. Різний рік призначення пенсії. Для розрахунку беруть середню зарплату в Україні, з якої сплачували страхові внески, за три календарні роки перед роком звернення по пенсію. Цей показник змінюється.

Тому люди з однаковими заробітками й стажем, які оформили пенсію в різні роки, можуть отримати різний результат. Після призначення також діють перерахунки та індексації. Отже, різниця може з'явитися і під час першого розрахунку, і пізніше.

4. Частина зарплати була неофіційною. Пенсію рахують із заробітку, який враховує законодавство і з якого сплачували страхові внески. Не береться вся сума, яку людина фактично отримувала на руки.

Приклад: двоє працівників щомісяця отримували по 25 тисяч гривень. Перший - повністю офіційно, а другий частину суми - неофіційно. Неофіційна частина, з якої не платили внески, не збільшує пенсійний заробіток.

Тому варто дивитися не лише на трудовий договір чи банківську виписку, а й на відомості про доходи та сплату внесків у системі Пенсійного фонду України.

5. Перерахунки, індексація та інші обставини. Навіть якщо двом людям спершу призначили однакову пенсію, з часом виплати можуть розійтися. Причини - індексації, перерахунки після набуття додаткового стажу, доплати за понаднормовий стаж та інші підстави, які передбачає закон.

Наприклад, людина продовжила працювати після призначення пенсії й набула додатковий страховий стаж. За виконання встановлених умов це може бути підставою для перерахунку.

Водночас не всі доплати призначають автоматично, і не кожен перерахунок збільшує виплату на однакову суму. Результат залежить від виду перерахунку, індивідуальних показників і чинних правил. Тому для порівняння двох пенсій потрібно знати не лише початкові суми, а й те, які перерахунки та доплати застосовували потім.

Як перевірити розрахунок і чи можна збільшити пенсію

Якщо ваша пенсія менша, ніж у знайомого з подібною зарплатою, це не обов'язково означає помилку в розрахунку. Але перевірити свої дані варто.

Крок 1. Перевірте страховий стаж. Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України й перегляньте відомості про стаж. Зверніть увагу, чи враховані всі періоди роботи.

Крок 2. Перегляньте відомості про зарплату. Перевірте дані про заробіток, з якого сплачували внески. Якщо в реєстрі немає певних періодів або суми відрізняються від документів, з'ясуйте причину.

Крок 3. Запросіть розрахунок пенсії. У Пенсійному фонді можна уточнити, які показники використали для визначення виплати: заробітну плату для обчислення пенсії, страховий стаж, відповідний коефіцієнт та застосовані доплати.

Крок 4. Перевірте можливість виправлення даних. Якщо знайшли помилку або відсутні відомості, підготуйте документи з правильними даними й зверніться до Пенсійного фонду з проханням їх уточнити.

Для попередньої оцінки майбутньої пенсії можна скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор" в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

Чи можна збільшити виплату, залежить від причини, чому вона виявилася меншою. Якщо не врахували певні періоди стажу чи заробітку, можна звернутися щодо виправлення даних і перерахунку за наявності законних підстав.

Якщо людина працює після призначення пенсії, додатковий страховий стаж за встановлених умов може стати підставою для перерахунку. Також варто перевірити, чи має вона право на доплати й надбавки, які передбачає закон.

Збільшення гарантоване не в кожному випадку. Той факт, що інша людина з подібною зарплатою отримує більше, сам по собі не є підставою для перерахунку.

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