ua en ru
Сб, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Надбавки до пенсії в Україні: які виплати можна отримувати одночасно

06:30 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Олена Чупровська
Надбавки до пенсії в Україні: які виплати можна отримувати одночасно Ілюстративне фото: хто має право на кілька доплат до пенсій у 2026 році в Україні (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Частина українських пенсіонерів може отримувати до пенсії одразу кілька доплат. Але не всі виплати додаються одна до одної - іноді доведеться обрати лише одну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Які доплати можуть бути одночасно

У Пенсійному фонді наголошують, що надбавки та допомога можуть нараховуватися разом. Закон передбачає кілька таких виплат.

Серед них - підвищення за статус ветерана, надбавка на догляд і виплати непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей. Є також інші доплати.

Наприклад, в одного пенсіонера можуть збігтися основна пенсія, підвищення за певний статус, надбавка на догляд і надбавка за неповнолітню дитину. Додатково можуть бути підвищення за життя або роботу в населеному пункті зі статусом гірського та виплати за спеціальними законами.

Кожна доплата має свої умови призначення. Крім того, у законодавстві є випадки, коли пенсіонеру потрібно обрати щось одне.

Окрема група - непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, пенсіонери з дітьми до 18 років можуть отримати надбавку до пенсії.

Для цього людина не повинна працювати і бути фізичною особою - підприємцем.

Також ми писали, що у Польщі готують закон, який поверне частину пільг для українських біженців.

Про це заявила віцеспікерка польського Сенату Маґдалена Беят.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсії Пенсійна реформа
Новини
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках