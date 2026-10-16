Почему пенсии украинцев с одинаковым доходом отличаются: объяснение ПФУ

Почему пенсии отличаются

Пенсию по возрасту в Украине рассчитывают отдельно для каждого человека. Берут заработную плату, по которой уплачивали страховые взносы, и коэффициент страхового стажа.

Формула проста: заработная плата для исчисления пенсии умножается на коэффициент страхового стажа. Потому одинаковая сумма в трудовом договоре еще не означает одинаковую пенсию.

Для расчета учитывается заработок за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. В определенных условиях можно взять и зарплату за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до этой даты, если это подтверждают документы.

1. Различный страховой стаж. Предположим, двое работников имеют одинаковую официальную зарплату. У первого 35 лет стажа, у второго - 30. При прочих равных условиях первый получит большую пенсию, так как при расчете учитывают коэффициент страхового стажа.

По общим правилам солидарной пенсионной системы каждый год стажа дает 1% к этому коэффициенту. Но общая продолжительность работы и страховой стаж - это не одно и то же. Месяц может засчитаться не полностью, если работодатель не уплачивал взносы или уплатил меньше минимального страхового взноса.

2. Различные заработки в течение жизни. Два человека могут иметь одинаковую зарплату в последние годы, но разную историю доходов. Один большую часть карьеры мог получать выше средней по Украине, а другой - преимущественно ниже.

В расчете весит не только сумма, но и ее соотношение со средней зарплатой в стране за соответствующие месяцы. Например, 10 тысяч гривен в разные годы имели разный вес, потому что менялся общий уровень заработков.

3. Различный год назначения пенсии. Для расчета берут среднюю зарплату в Украине, с которой уплачивали страховые взносы, за три календарных года перед годом обращения за пенсией. Этот показатель меняется.

Поэтому люди с одинаковыми заработками и стажем, оформившие пенсию в разные годы, могут получить разный результат. После назначения также действуют перерасчеты и индексации. Следовательно, разница может появиться и при первом расчете, и позже.

4. Часть зарплаты была неофициальной. Пенсию считают из заработка, учитываемого законодательством и с которого уплачивали страховые взносы. Не взимается вся сумма, которую человек фактически получал на руки.

Пример: два работника ежемесячно получали по 25 тысяч гривен. Первый - полностью официально, а второй часть суммы - неофициально. Неофициальная часть, из которой не платили взносы, не увеличивает пенсионный заработок.

Поэтому следует смотреть не только на трудовой договор или банковскую выписку, но и сведения о доходах и уплате взносов в системе Пенсионного фонда Украины.

5. Перерасчеты, индексация и другие обстоятельства. Даже если двоим людям сначала назначили одинаковую пенсию, со временем выплаты могут разойтись. Причины – индексации, перерасчеты после приобретения дополнительного стажа, доплаты за сверхурочный стаж и другие основания, которые предусматривает закон.

Например, человек продолжил работать после назначения пенсии и приобрел дополнительный страховой стаж. При выполнении установленных условий это может служить основанием для пересчета.

В то же время, не все доплаты назначаются автоматически, и не каждый перерасчет увеличивает выплату на одинаковую сумму. Результат зависит от вида перерасчета, индивидуальных показателей и действующих правил. Поэтому для сравнения двух пенсий необходимо знать не только первоначальные суммы, но и то, какие перерасчеты и доплаты применяли затем.

Как проверить расчет и можно ли увеличить пенсию

Если ваша пенсия меньше, чем у знакомого с подобной зарплатой, это не обязательно означает ошибку в расчете. Но проверить свои данные следует.

Шаг 1. Проверьте страховой стаж. Войдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и просмотрите сведения о стаже. Обратите внимание, учтены ли все периоды работы.

Шаг 2. Просмотрите сведения о зарплате. Проверьте данные о заработке, с которого выплачивались взносы. Если в реестре нет определенных периодов или суммы отличаются от документов, выясните причину.

Шаг 3. Предложите расчет пенсии. В Пенсионном фонде можно уточнить, какие показатели использовали для определения выплаты: заработная плата для исчисления пенсии, страховой стаж, соответствующий коэффициент и применяемые доплаты.

Шаг 4. Проверьте возможность исправления данных. Если обнаружили ошибку или отсутствуют сведения, подготовьте документы с правильными данными и обратитесь в Пенсионный фонд с просьбой их уточнить.

Для предварительной оценки будущей пенсии можно воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор" в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины.

Можно ли увеличить выплату, зависит от причины, почему она оказалась меньше. Если не учли определенные периоды стажа или заработка, можно обратиться по поводу исправления данных и перерасчета при наличии законных оснований.

Если человек работает после назначения пенсии, дополнительный страховой стаж в установленных условиях может стать основанием для перерасчета. Также следует проверить, имеет ли она право на доплаты и надбавки, предусмотренные законом.

Увеличение гарантировано не в любом случае. Тот факт, что другой человек с подобной зарплатой получает больше, сам по себе не является основанием для перерасчета.

Напомним, Кабмин принял новые правила подтверждения пенсионного стажа для тех, кто потерял документы из-за войны.

Если в государственных реестрах нет данных, стаж можно будет подтвердить показаниями не менее двух свидетелей, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.