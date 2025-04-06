Чому Patriot не можуть прикрити великі території: роз'яснення Повітряних сил
У Повітряних силах ЗСУ звертають увагу, що модернізація ракет ворога ускладнює роботу навіть найсучасніших систем, зокрема ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Полковник зауважив, що в процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (безпілотники, крилаті та балістичні ракети).
Це, свою чергу, ускладнює роботу української протиповітряної оборони - в тому числі, західних систем, сказав він.
При цьому Ігнат наголосив, що "ключове слово - ускладнює, а не унеможливлює".
Говорячи про такі унікальні системи, як зенітні ракетні комплекси Patriot, він зазначив, що вони здатні "працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах - але лише в радіусі кількох десятків кілометрів".
"Захистити великі території від "балістики" неможливо, зважаючи на те, що Patriot у нас не так багато", - розповів Ігнат.
Також він додав, що військовослужбовці Повітряних Сил "24/7" на посту, і "роблять усе можливе, аби збити якомога більше російських ракет та дронів".
Нагадаємо, перед тим начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні, і почала більше використовувати балістику. При цьому ворог модифікує свої ракети та дрони, додав він.
Як повідомлялося раніше, під час сьогоднішньої російської повітряної комбінованої атаки 6 квітня усі балістичні ракети атакували Київ та область.
Загалом росармія при комбінованому ударі тоді випустила по Україні 23 ракети та 109 дронів. Сили ППО ЗСУ знищили 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів", і ще 53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Більше про наслідки ворожого обстрілу вночі та вранці неділі - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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