Чому Patriot не можуть прикрити великі території: роз'яснення Повітряних сил

У Повітряних силах ЗСУ звертають увагу, що модернізація ракет ворога ускладнює роботу навіть найсучасніших систем, зокрема ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Полковник зауважив, що в процесі війни противник модернізує засоби повітряного нападу (безпілотники, крилаті та балістичні ракети).

Це, свою чергу, ускладнює роботу української протиповітряної оборони - в тому числі, західних систем, сказав він.

При цьому Ігнат наголосив, що "ключове слово - ускладнює, а не унеможливлює".

Говорячи про такі унікальні системи, як зенітні ракетні комплекси Patriot, він зазначив, що вони здатні "працювати по аеродинамічних цілях (літаки, крилаті ракети) в радіусі до 150 км, та по балістичних ракетах - але лише в радіусі кількох десятків кілометрів".

"Захистити великі території від "балістики" неможливо, зважаючи на те, що Patriot у нас не так багато", - розповів Ігнат.

Також він додав, що військовослужбовці Повітряних Сил "24/7" на посту, і "роблять усе можливе, аби збити якомога більше російських ракет та дронів".