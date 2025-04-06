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Почему Patriot не могут прикрыть большие территории: разъяснение Воздушных сил

Воскресенье 06 апреля 2025 23:37
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Почему Patriot не могут прикрыть большие территории: разъяснение Воздушных сил Фото: Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ (armyinform)
Автор: Владимир Костырин

В Воздушных силах ВСУ обращают внимание, что модернизация ракет врага затрудняет работу даже самых современных систем, в частности ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Полковник отметил, что в процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (беспилотники, крылатые и баллистические ракеты).

Это, в свою очередь, усложняет работу украинской противовоздушной обороны - в том числе, западных систем, сказал он.

При этом Игнат подчеркнул, что "ключевое слово - усложняет, а не делает невозможным".

Говоря о таких уникальных системах, как зенитные ракетные комплексы Patriot, он отметил, что они способны "работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но только в радиусе нескольких десятков километров".

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - рассказал Игнат.

Также он добавил, что военнослужащие Воздушных Сил "24/7" на посту, и "делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов".

Напомним, перед этим начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ изменила тактику ракетных ударов по Украине, и начала больше использовать баллистику. При этом враг модифицирует свои ракеты и дроны, добавил он.

Как сообщалось ранее, во время сегодняшней российской воздушной комбинированной атаки 6 апреля все баллистические ракеты атаковали Киев и область.

В общем росармия при комбинированном ударе тогда выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Силы ПВО ВСУ уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов", и еще 53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

Больше о последствиях вражеского обстрела ночью и утром воскресенья - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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