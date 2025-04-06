Почему Patriot не могут прикрыть большие территории: разъяснение Воздушных сил

В Воздушных силах ВСУ обращают внимание, что модернизация ракет врага затрудняет работу даже самых современных систем, в частности ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Полковник отметил, что в процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (беспилотники, крылатые и баллистические ракеты).

Это, в свою очередь, усложняет работу украинской противовоздушной обороны - в том числе, западных систем, сказал он.

При этом Игнат подчеркнул, что "ключевое слово - усложняет, а не делает невозможным".

Говоря о таких уникальных системах, как зенитные ракетные комплексы Patriot, он отметил, что они способны "работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но только в радиусе нескольких десятков километров".

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - рассказал Игнат.

Также он добавил, что военнослужащие Воздушных Сил "24/7" на посту, и "делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов".