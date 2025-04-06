Як змінилася тактика ударів РФ по Україні: відповідь Повітряних сил
Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні і почала більше використовувати балістику. При цьому ворог модифікує свої ракети та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації і т.д.", - зазначив Ігнат.
За його словами, росіяни також модернізують балістичні ракети. Ігнат відзначив, що після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати ракети "Кинджал" та балістичні "Іскандери". Проте зараз це робити складніше, оскільки ворог модернізує свої ракети. Україна своєю чергою ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.
"Ворог з початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", - додав представник Повітряних сил.
Комбінований удар по Україні 6 квітня
Цієї ночі російські війська атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема і балістикою.
Під ударом дронів були Миколаїв та Суми. Там зафіксовані пошкодження, внаслідок атаки виникли пожежі.
Крім того, РФ вдарила по Києву балістичними ракетами. У трьох районах міста виникли пожежі. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє осіб поранені. Також окупанти атакували Київську область ракетами і дронами.
Більше про наслідки комбінованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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