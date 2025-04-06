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Усі балістичні ракети атакували Київ та область, - Ігнат

Київ, Неділя 06 квітня 2025 12:33
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Усі балістичні ракети атакували Київ та область, - Ігнат Фото: балістику росіяни запустили виключно на Київ і область 6 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни запустили по Україні шість балістичних ракет 6 квітня. Одну вдалось збити, інші атакували Київ та область.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", - сказав він.

За словами Ігната, "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.

"Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати", - додав військовий.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська обстріляли Україну дронами і ракетами в ніч на 6 квітня. Так, окупанти випустили по Україні 23 ракети і 109 дронів.

У Києві одна людина загинула, троє постраждали. Крім Києва та області, росіяни атакували Миколаїв, де постраждали четверо людей, Суми, Харківську область. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі.

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