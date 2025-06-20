Чому партнер не хоче говорити про свої емоції: що робити, як зрозуміти і допомогти

Мовчання - це не байдужість

За словами експерта, люди мовчать про свої емоції з власних причин. Часто буває так, що вони навчені з дитинства ховати почуття.

Причини:

Виховані в атмосфері "не ний, не скигли"

Мають досвід, де їх висміювали за відкритість

Вважають, що почуття та емоції - це слабкість

Колись вони відкрилися і це було використано проти них

Почуття спричиняють багато болі

Не мають потрібних слів, щоб описати те, що всередині

"Варто зрозуміти, що найчастіше відмова від відвертості у спілкуванні та обговоренні емоцій та почуттів - це не байдужість, і не відсутність чутливості. І точно не відмова від вас. Це спосіб самозахисту", - пояснює Віталій Курсік.

Не тисніть

Найгірше, що ви можете зробити, коли партнер мовчить - це тиснути та казати щось на кшталт: "ну скажи вже хоч щось!"

"Тиск і подібні фрази - не працюють. Коли ми наполягаємо на розмові, партнер може ще більше замкнутися. І що найгірше - він буде сприймати вас, як потенційну небезпеку. Ваша ж мета - не витягнути з нього емоції, а створити безпечний простір, де вони з'являться самі й людина зможе ними поділитися", - наголошує фахівець.

Він назвав фрази, які точно не спрацюють:

"Ти знову мовчиш"

"Нормальні люди так не поводяться"

"Може тобі все одно?"

"Спробуйте говорити по-іншому. Наприклад: "Я помічаю, що тобі важко говорити. Я поруч, коли будеш готовий (-а)", "Я не тисну. Просто хочу бути ближче", "Я тут, якщо ти захочеш поділитися", - радить він.

Ви хочете почути або змусити?

Інколи нам потрібні не емоції партнера, а підтвердження, що нас люблять, що не зрадять, що кохана людина не зникне. Спробуйте розділити, коли вам хочеться, щоб партнер щось сказав і коли ви хочете почути саме те, що вам потрібно.

Закритість чи емоційна незрілість?

Якщо партнер не говорить, але слухає, підтримує та діє - це закритість. Якщо ж не говорить, не чує, знецінює ваші емоції - це інфантильність, емоційна незрілість або уникнення відповідальності.

У першому випадку - можна навчитися з тим жити й навіть знайти способи спілкування. У другому випадку все значно складніше і варто добре подумати, куди йдуть такі стосунки.

Спостерігайте за поведінкою

Не всі люди готові показувати свої емоції та почуття словами, часом - це маленькі та дрібні дії, які підтверджують ставлення. Тому спостерігайте за невербальною поведінкою. Наприклад:

Вам приносять мовчки каву

Кладуть руки на плече

Обіймають без слів

З'являються тоді, коли вам погано

Уникають конфліктів, бо бояться втратити

"Не дарма у соцмережах та інтернеті так багато жартів, що "вдягни шапку" можна перекласти як "я тебе люблю і хвилююся", - підкреслює коуч.

Може є альтернатива?

Деяким людям значно легше написати у повідомленні про свої емоції та почуття, а хтось може говорити тільки під час спільної прогулянки або поїздки на авто. Хтось починає говорити тільки тоді, коли йому роблять боляче або недооцінюють.

"Проста фраза "якщо не хочеш зараз говорити - ок. Але я буду вдячна, якщо колись ти зможеш зі мною поділитися", - працює значно краще за тисячу питань "чому ти мовчиш?", - додає Віталій Курсік.

Спробуйте формат "10 хвилин". Людям. Які бояться відкриватися, легше сприймати чіткий та безпечний формат. Наприклад, говорити 10 хвилин на день, або раз на тиждень, коли кожен може сказати, що його турбує.

Не грайте "у детектива" або психотерапевта

Не питайте постійно у партнера, чи він щось приховує, про що зараз думає і найчастіше: "точно нічого не сталося?" Такі питання зовсім не допомагають, а роблять гірше, бо виснажують і вас, і його.

"Якщо ви постійно "витягуєте", "аналізуєте", "відкриваєте душу партнера" - ви не у стосунках, а у консультаціях і взяли на себе роль рятувальника. Це погано впливає на будь-які стосунки й краще це припинити. Запропонуйте справжнього консультанта (коуч, психолог, психотерапевт)", - радить експерт.

Причини мовчання можуть бути різними - від страху, що вас не зрозуміють до низького рівня емоційного інтелекту. Але це - не кінець світу, і цю проблему у стосунках можна подолати.

"Показуйте власний приклад і діліться власними почуттями. Слухайте без оцінок та епітетів. Пропонуйте допомогу. Нагадуйте, що ви поруч. Створюйте безпечний простір. Не тисніть, не ламайте, не чекайте дива. Живіть своє життя і продовжуйте любити", - резюмує Віталій Курсік.