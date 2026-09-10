Чому пальне подорожчало майже на 40% за рік: пояснення НБУ

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Пальне у серпні подорожчало на 38,7% за рік.

Ціни на бензин продовжили зростати.

Дизпаливо дорожчало на початку серпня через дефіцит, але згодом почало дешевшати.

Стабілізації цін на дизпаливо сприяло збільшення обсягів імпорту.

Загальна інфляція в Україні у серпні становила 8,1% у річному вимірі.

У серпні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 8,1% у річному вимірі, свідчать оприлюднені 9 вересня дані Держстату. Водночас одним із головних чинників, через які показник виявився дещо вищим за прогноз НБУ, стало відчутніше, ніж очікувалося, подорожчання пального.

За даними Держстату, інфляція пального у серпні відчутно пришвидшилася – до 38,7% у річному вимірі. Основний поштовх цінам дало різке подорожчання бензину та дизельного пального наприкінці липня. Це відбулося на тлі стрибка світових цін на нафту, пояснюють у Нацбанку.

У серпні бензин продовжив дорожчати. З дизельним пальним ситуація була іншою: у першій половині місяця його ціна зросла через дефіцит, однак у другій половині почала знижуватися та стабілізувалася.

У НБУ пов’язують це зі збільшенням обсягів імпорту дизпалива, що допомогло покращити його пропозицію на внутрішньому ринку.

Також на початку серпня стабілізувалися ціни на газ. Цьому сприяло надходження дешевшого імпортного ресурсу.

Водночас інші складові споживчої інфляції демонстрували стриманішу динаміку. Зростання цін на сирі продукти харчування у серпні сповільнилося до 1% у річному вимірі, зокрема завдяки новому врожаю овочів. М’ясо та помідори дешевшали через достатню пропозицію.

Фото: динаміка змін цін (скриншот зі звіту Держстату)

Базова інфляція залишилася на рівні 8,1%. Темпи подорожчання послуг, навпаки, сповільнилися до 13,4% у річному вимірі.

У НБУ зазначають, що ціновий тиск залишається підвищеним через наслідки російської воєнної агресії. Атаки на логістичну, виробничу та енергетичну інфраструктуру збільшують витрати підприємств і обмежують внутрішню пропозицію товарів та послуг.